Переселение из аварийного жилья обсудили с жителями в Ленинском округе

Встреча прошла в деревне Сапроново при участии главы округа Станислава Каторова. Жителям домов № 8 и № 18 на улице Строительной показали типовые квартиры в современном жилом комплексе «1-й Донской».

На собрании также присутствовала заместитель генерального директора группы компаний «Федеральная строительная компания» по девелопменту «Московская область» Татьяна Кольцова. Станислав Каторов отметил, что в течение двух недель каждому жителю предложат конкретную квартиру. Переселение проходит в рамках комплексного развития территории.

Застройщик передает администрации квартиры общей площадью не менее 796 квадратных метров. Жилье полностью готово к заселению — с чистовой дизайнерской отделкой.

Местная жительница и участница программы Елена поделилась, что была приятно удивлена качеством новых квартир и открытым разговором с главой муниципалитета.

Жилой комплекс находится в семи километрах от МКАД по трассе М-4 «Дон». В составе проекта запланировано девять домов более чем на 5,3 тысяч квартир, два детских сада, школа, станция скорой помощи, паркинги, магазины, поликлиники, общественные пространства, детские площадки, зоны отдыха и набережная.