Переселение из аварийного жилья: история Тамары Степановны

Тамара Степановна Кудрявцева, прожившая 44 года в общежитии на улице Учительской в городе Королеве, отмечает свое тихое счастье в новой просторной квартире. Дом, где она жила, был построен до революции и во время войны служил госпиталем. Две комнаты ей выделили в 1982 году от фабрики, где она работала. Дом признали аварийным 25 апреля 2025 года.

Уже два месяца Тамара Степановна наслаждается жизнью в новом жилом комплексе на высоком 16-м этаже. У нее есть собственная кухня и санузел. Она выражает благодарность городу и Минстрою за возможность получить квартиру по жилищному сертификату.

Предложение поучаствовать в программе переселения поступило от администрации города. На двери подъезда старого дома была размещена информация о выездной администрации, где обсуждали вопросы переселения жильцов. Соседи узнали о федеральном проекте «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и получили четкие инструкции, куда и с какими документами обратиться. Жильцы подписали соглашение на жилищный сертификат на встрече в администрации Королева.

Для участия в программе потребовались только выписка из домовой книги и паспорт. Переселенцам предложили жилье аналогичного метража в том же районе. Тамара Степановна ценит тишину и покой нового места, радуясь, что не пришлось переезжать далеко от дома, где родились и выросли ее дети.