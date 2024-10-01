Пересечение Жилинской и Староандреевской улиц в Андреевке реконструируют в 2026 году

Реконструкцию дорог на пересечении улиц Жилинской и Староандреевской проведут в солнечногорском поселке Андреевка. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Подрядчик на выполнение проектных работ уже определен. Приступить к этому этапу планируется в четвертом квартале 2024 года, а завершить проектирование — во втором квартале 2025-го.

Когда проект будет утвержден, подрядчик приступит к строительно-монтажным работам, выполнить которые планируется в 2026 году.

Участки на улице Староандреевской, которые примыкают к улице Жилинской, переустроят и спрямят. Там планируется обустроить пешеходные зоны.

Реконструкция должна упорядочить транспортные потоки в деревне Голубое и поселке Андреевка, где живут около 30 тысяч человек. Это обеспечит безопасный и комфортный проезд в сторону Пятницкого шоссе и в город Зеленоград.

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