Реконструкция двух улиц в поселке Андреевка завершится в 2026 году

Пересечение двух улиц реконструируют в поселке Андреевка под Солнечногорском. Работы проведут на перекрестке Жилинской и Староандреевской. Специалисты обустроят пешеходные зоны и выпрямят участки данных улиц.

Реконструкция улучшит организацию транспортных потоков в деревне Голубое и поселке Андреевка, где проживает около 30 тысяч человек. Это также обеспечит безопасное и комфортное движение в направлении Пятницкого шоссе и Зеленограда. Окончательные параметры реконструируемого участка определят в ходе проектирования.

«На данный момент уже завершены конкурсные процедуры по выбору подрядчика для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Планируется, что к проектированию приступят в четвертом квартале 2024 года, а завершат его во втором квартале 2025 года. После разработки проекта подрядчик начнет строительные работы, которые должны завершиться во втором квартале 2026 года», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

В рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» при поддержке Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в 2024 году запланирован ремонт 23 участков дорог общей протяженностью 14,95 километра и площадью 77 666,50 квадратных метров. На данный момент завершен ремонт на 22 участках автомобильных дорог.

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