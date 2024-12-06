Переработку полимерных отходов запустили в Солнечногорске

Компания «БАРСА Групп» запустила цех по переработке полимерных отходов на своей площадке в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске. Из гранул производится стретч-пленка для упаковки товаров и грузов.

«С запуском еще одного направления общий объем инвестиций компании „БАРСА Групп“ увеличился с 200 миллионов до 300 миллионов рублей. Количество рабочих мест в ближайшее время также будет увеличено с 30 до 55», — уточнила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Генеральный директор компании Сергей Баринов отметил, что они работают как с крупными, так и с мелкими предприятиями, а их технологии позволяют производить стретч-пленку как из первичного, так и из переработанного сырья.

Компания изготавливает широкий ассортимент упаковочных материалов, включая пакеты, мешки, клейкие ленты и гофрокартон. Продукция поставляется по всей России, а в настоящее время рассматривается возможность экспорта в СНГ.

Предприятие открыли год назад при поддержке программы «Промышленная ипотека». Полной мощности оно достигло в апреле этого года. Новый цех позволит не только увеличить объем продукции, но и производить сырье для собственного производства, перерабатывая отходы. В месяц планируется выпускать 200 тонн гранул для дальнейшего использования.