Перепланировку проведут в детском саду № 51 в Серпухове

В детском саду № 51 «Центр детства», расположенном в микрорайоне Ивановские Дворики, ведутся работы по перепланировке внутренних помещений. Этот проект направлен на улучшение условий пребывания воспитанников.

На втором этаже здания, где раньше располагались менее функциональные пространства, сейчас активно возводят новые перегородки. Одновременно на первом этаже осуществляется демонтаж старых конструкций.

«Используем газобетонные блоки — это оптимальный материал для перегородок: удобен в работе и выигрывает по характеристикам. После кладки стены оштукатурим и покрасим», — сообщил начальник строительного участка подрядной компании Илья Лупашин.

На объекте задействовано 40 строителей. Ремонт здания, введенного в эксплуатацию в 1993 году, ведется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», которая реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Этот национальный проект призван создать благоприятные условия для всестороннего развития подрастающего поколения. На время проведения ремонтных работ воспитанники детского сада № 51 «Центр детства» были временно распределены по соседним дошкольным учреждениям.