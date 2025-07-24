Перенос детской площадки на Солнечной улице обсудили с жителями Жуковского

Заместители главы городского округа встретились с горожанами, чтобы выслушать их мнения и предложения по поводу нового места для игровой площадки. Ее планируют построить в текущем году.

Напомним, что 3 июля между домами № 6 и № 8 на Солнечной улице произошла авария на канализационном коллекторе, которая стала причиной подтопления и других неудобств для жителей. Коммунальные службы провели восстановительные работы, откачали стоки, очистили подтопленный паркинг на улице Гудкова, 22, а также провели дезинфекцию территории.

Глава муниципалитета Андроник Пак поручил своему заместителю по благоустройству выехать на место и совместно с жителями решить вопрос переноса игровой площадки. «Ставить ее на прежнее место нельзя, поскольку там проходят канализационные и ливневые сети», — подчеркнул глава Жуковского.

На встрече с жителями было принято решение взять время на проработку данного вопроса, а затем провести еще одно обсуждение для окончательного утверждения места под игровую площадку.