Перенесшую инсульт во время родов женщину спасли в МОЦОМД

Палата интенсивной терапии для недоношенных детей в Московском областном центре охраны материнства и детства в Люберцах
Фото: Палата интенсивной терапии для недоношенных детей в Московском областном центре охраны материнства и детства в Люберцах/Медиасток.рф

Сотрудники Московского областного центра охраны материнства и детства спасли женщину, у которой во время родов произошел инсульт. Пациентку доставили в стационар на 35-й неделе беременности.

Ранее у женщины случился приступ мигрени — этим заболеванием она страдает с подросткового возраста. После этого у нее начались судороги. Через некоторое время будущая мать потеряла сознание, а потом у нее произошел приступ эпилепсии. Супруг вызвал скорую помощь.

Врачи обнаружили у пациентки опасное осложнение — тяжелую преэклампсию. Было решено провести кесарево сечение. Когда специалисты извлекали первого ребенка, у женщины начались судороги, а затем произошел инсульт.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В работу одновременно включились анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи и неонатологи. Часть врачей извлекала второго ребенка, а другая занималась спасением матери.

«Для контроля судорог пациентке вводились сильнодействующие противосудорожные препараты. Параллельно начали терапию, направленную на снижение внутричерепного давления и борьбу с отеком мозга, вызванным инсультом. Мониторинг жизненно важных функций велся в режиме реального времени», — рассказал заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Александр Кулигин.

Женщина уже восстановилась. Состояние близнецов на момент рождения было тяжелое, однако им оказали всю необходимую помощь в отделении реанимации и интенсивной терапии. Сейчас они здоровы. Семья уже воссоединилась.

