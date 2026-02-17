Перенесшую инсульт во время родов женщину спасли в МОЦОМД

Фото: Палата интенсивной терапии для недоношенных детей в Московском областном центре охраны материнства и детства в Люберцах / Медиасток.рф

Сотрудники Московского областного центра охраны материнства и детства спасли женщину, у которой во время родов произошел инсульт. Пациентку доставили в стационар на 35-й неделе беременности.

Ранее у женщины случился приступ мигрени — этим заболеванием она страдает с подросткового возраста. После этого у нее начались судороги. Через некоторое время будущая мать потеряла сознание, а потом у нее произошел приступ эпилепсии. Супруг вызвал скорую помощь.

Врачи обнаружили у пациентки опасное осложнение — тяжелую преэклампсию. Было решено провести кесарево сечение. Когда специалисты извлекали первого ребенка, у женщины начались судороги, а затем произошел инсульт.