Перенесшую инсульт во время родов женщину спасли в МОЦОМД
Сотрудники Московского областного центра охраны материнства и детства спасли женщину, у которой во время родов произошел инсульт. Пациентку доставили в стационар на 35-й неделе беременности.
Ранее у женщины случился приступ мигрени — этим заболеванием она страдает с подросткового возраста. После этого у нее начались судороги. Через некоторое время будущая мать потеряла сознание, а потом у нее произошел приступ эпилепсии. Супруг вызвал скорую помощь.
Врачи обнаружили у пациентки опасное осложнение — тяжелую преэклампсию. Было решено провести кесарево сечение. Когда специалисты извлекали первого ребенка, у женщины начались судороги, а затем произошел инсульт.
В работу одновременно включились анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи и неонатологи. Часть врачей извлекала второго ребенка, а другая занималась спасением матери.
«Для контроля судорог пациентке вводились сильнодействующие противосудорожные препараты. Параллельно начали терапию, направленную на снижение внутричерепного давления и борьбу с отеком мозга, вызванным инсультом. Мониторинг жизненно важных функций велся в режиме реального времени», — рассказал заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Александр Кулигин.
Женщина уже восстановилась. Состояние близнецов на момент рождения было тяжелое, однако им оказали всю необходимую помощь в отделении реанимации и интенсивной терапии. Сейчас они здоровы. Семья уже воссоединилась.