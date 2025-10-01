Перенесшего 13 клинических смертей мужчину спасли в больнице в Домодедове

Врачи Домодедовской больницы вернули к жизни 48-летнего жителя Видного, который пережил инфаркт миокарда и 13 клинических смертей за одни сутки. Пациент поступил в медучреждение в крайне тяжелом состоянии.

Уже по пути в больницу сердце мужчины остановилось, но оперативные действия бригады скорой помощи позволили спасти его и доставить в региональный сосудистый центр.

«Здесь на новейшем медицинском оборудовании — ангиографе больному провели необходимые жизнеспасающие процедуры», — пояснил врач-кардиолог Н. И. Бараковский.

В борьбе за жизнь мужчины участвовала целая команда специалистов. Среди них были кардиологи, эндоваскулярные хирурги, а также анестезиологи-реаниматологи. Их действия не раз спасали пациента: за сутки его сердце останавливалось 13 раз, и даже секундное промедление могло стать фатальным.

Благодаря слаженной работе врачей состояние мужчины удалось стабилизировать. Сейчас он находится в безопасности и проходит курс реабилитации.

Этот случай стал напоминанием о том, как опасны вредные привычки и пренебрежение собственным здоровьем. Медики подчеркнули, что своевременные обследования и забота о себе могут предотвратить тяжелые сердечно-сосудистые заболевания.