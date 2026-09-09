Перемычку между двумя котельными построят в Чехове

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Новая тепловая артерия повысит надежность теплоснабжения в округе и создаст резерв для перераспределения мощностей между объектами на улицах Набережная и Чехова. Работы ведутся в рамках государственной программы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Рабочим предстоит проложить около 747 метров трубопроводов. На данный момент строительная готовность объекта составляет 40%. К работам привлекли 13 человек и специальную технику.

В рамках текущих работ специалисты провели планировку территории, разработку грунта и горизонтально направленное бурение. Устройство основания под трубопроводы выполнили на 22%, прокладку трубопроводов горячего, холодного и теплоснабжения — на 35%, изоляцию стыков трубопроводов — на 25%. Готовность обратной засыпки трубопроводов и перекрытия каналов составила 10%.