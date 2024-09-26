Переходно-скоростные полосы обустроят еще в 4 округах Подмосковья

Дорожные службы Московской области занимаются обустройством пяти переходно-скоростных полос в Кашире, Рузском и Ленинском городских округах. Работы инициированы Министерством транспорта Подмосковья и осуществляются специалистами «Мосавтодора». Их планируют завершить до конца года.

В Кашире две полосы создают на улице Центральной в деревне Аладьино и на въезде на улице Ленина в городе Ожерелье. В Рузском округе работы проходят на выезде из деревни Сафониха, где пересекаются дороги «М-9 „Балтия“ — Онуфриево — Орешки» и «МБК — Никольское — Сафониха», а также на выезде из деревни Ладыгино на стыке маршрутов «Звенигород — Колюбакино — Нестерово» и «Звенигород — Колюбакино — Нестерово — Техникум». В Ленинском округе завершают обустройство полосы на улице Газовиков в посёлке Развилка с выходом на Каширское шоссе.

Министерство транспорта Подмосковья также сообщило о планах по созданию полосы на Окружном проезде в городе Фрязино, что сделает выезд на Фряновское шоссе более комфортным. Работы по этому проекту начнутся на следующей неделе.

В министерстве отметили, что переходно-скоростные полосы помогают уменьшить количество аварийных ситуаций и заторов на перекрестках. Они облегчают повороты и повышают безопасность, устраняя препятствия для прямолинейного движения. Такие полосы также увеличивают пропускную способность дорожных участков.

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