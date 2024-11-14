Ремонт надземного перехода у торгового центра «Лига» завершили в Химках

Рабочие завершили ремонт надземного перехода, который соединяет улицы Горшина, 9 Мая и Юбилейный проспект у торгового комплекса «Лига». Специалисты обновили покрытие стен и полов, а также заменили поврежденные окна.

Серьезный ремонт перехода провели впервые спустя 15 лет с его открытия. Специалисты перекрасили стены, металлические конструкции, заменили окна, а также обновили напольную плитку. Покрытие из керамогранита устойчиво к повреждениям и перепадам температур, а для удобства жителей в зимний период лестницы оборудовали противоскользящим резиновым материалом.

«Работы выполнили с использованием современных материалов и технологий, что обеспечит долговечность и устойчивость конструкции. Мосты и пешеходные переходы — важная часть дорожной инфраструктуры Химок. Поэтому необходимо поддерживать эти объекты в рабочем состоянии», — отметил директор муниципального бюджетного учреждения «ОГХ» Андрей Чернышов.

Отмети, что в скором времени рабочие отремонтируют и мост через Ленинградское шоссе. Заменят лестничные марши и благоустроят прилегающую территорию.

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