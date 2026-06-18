Переход у станции Подлипки-Дачные в Королеве достроят в 2027 году

Разноуровневый пешеходный переход у железнодорожной станции Подлипки-Дачные Ярославского направления МЖД построят в Королеве. Завершить работы планируют во втором квартале 2027 года, рассказали в региональном Минтрансе.

Строительная готовность объекта сейчас составляет более 20%.

«Металлоконструкции обеих частей пролета перехода строители собрали на земле: в мае собрана первая, а в июне — вторая часть. Как только будут готовы опоры, специалисты приступят к монтажу пролета в проектное положение», — рассказал глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.

На опорах перехода специалисты армируют ригели несущих конструкций, устраивают ливневку и разрабатывают котлован под павильон будущего пешеходного перехода. Сейчас на площадке трудятся 23 человека.

В состав сооружения войдут пролетное строение, две башни-сходы и прямой сход на платформу станции. У выходов создадут пешеходные зоны.

Переход соединит Завокзальный, Юбилейный и Центральный районы от улицы Коминтерна до Грабина. Безопасное и удобное сообщение получат более 100 тысяч человек.

Переход оборудуют лифтами, противогололедным покрытием и антивандальным остеклением. Снаружи создадут безопасный путь через железную дорогу.