Переход стройки на электронную исполнительную документацию обсудили в Подмосковье

Переход строительной сферы Подмосковья на электронную исполнительную документацию обсудили на семинаре в деловом центре «Новатор». На мероприятии собрались заказчики и подрядчики, представители программного обеспечения, а также председатель контроль-счетной палаты Виктор Королихин и министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Процесс является одним из важнейших этапов Цифровой строительной вертикали региона, которая нацелена повысить эффективность процесса возведения объектов.

На встрече специалисты разобрали, какие возможности дает платформа. Уделялось внимание электронной отчетности, подаче документов и проверке выполнения работ онлайн.

«Система позволяет минимизировать бумажный документооборот, ускорить согласование и обеспечить максимальную прозрачность на всех этапах реализации строительных проектов», — подчеркнул Туровский.

Важно, чтобы теперь цифровое решение освоили заказчики и подрядчики. Это позволит вывести их совместную работу на новый уровень и упростить процессы при строительстве объектов за государственные деньги.