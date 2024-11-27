Пешеходный переход установили на дороге Евсеево — Назарьево — Ефимово — Логиново у остановки «Улитино-1» по просьбам жителей. Его обустроили в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения.

Специалисты установили опоры с подсветкой, а на них — дублирующие знаки пешеходного перехода.

«Хочется выразить слова благодарности администрации Павлово-Посадского городского округа, „МОСАВТОДОР“ и учреждению „Благоустройство Павловский Посад“ за проведенные работы. Теперь пассажиры автобусов будут переходить дорогу по безопасному переходу», — отметила Депутат Совета Павлово-Посадского городского округа Марина Спирина.

Отметим, пешеходный переход поставили из-за того, что жители переживали о возможных случаях травматизма на этом участке.

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