Переход между ж/д станциями Быково и Удельная построят в 2026 году

В Раменском завершили очередной этап строительства подземного пешеходного перехода под железной дорогой между станциями Быково и Удельная. Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, из-за близости к действующим путям работы проводили аккуратно — тоннель продавливался под землей с использованием четырех крупных конструкций по восемь метров каждая.

«Новый переход соединит Южный проспект и улицу Интернациональную, а также обеспечит жителям безопасный проход через ж/д пути МЦД-3. В настоящий момент, строительная готовность объекта составляет более 20%. Завершить основные конструктивные работы подземной части перехода запланировано на август 2025 года, после чего строители приступят к внутренней отделке, включая монтаж инженерных систем, освещения и декоративных покрытий», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Также по проекту предусмотрено строительство еще двух входов в переход — со стороны Южного проспекта и Интернациональной улицы. Это улучшит пешеходную связь между разными частями города. Общая длина подземного тоннеля составит около 50 метров. Его сделают удобным для маломобильных людей, а рядом обустроят пешеходную зону. Завершить все работы планируется в третьем квартале 2026 года.

В ведомстве уточнили, что переход строится по проекту развития МЦД-3 и связан с уже открытым путепроводом у станции Быково.