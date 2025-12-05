Переход между ж/д путями у станции Быково в Раменском достроят в 2026 году

Строительство подземного пешеходного перехода между станциями Быково и Удельная в Раменском продолжается. Там уже началась отделка тоннельной части. Завершить работы планируют в третьем квартале 2026 года.

Пешеходный переход соединит Южный проспект и Интернациональную улицу. По словам главы регионального Минтранса Марата Сибатулина, готовность работ уже превысила 50%.

«Сейчас строители приступили к нанесению штукатурки в подземной части перехода. Параллельно ведется устройство деформационных швов и сопрягающих узлов перехода, выполняются бетонные, гидроизоляционные и опалубочные работы. Также приступили к монтажу оборудования системы транспортной безопасности», — сказал он.

Переход обеспечит безопасный переход через железную дорогу МЦД-3. Протяженность тоннеля составит около 50 метров. Рядом с ним появится комфортная пешеходная зона. Объект будет адаптирован для удобства инвалидов.

Переход строят в рамках программы развития МЦД-3. Ранее по проекту обустроили путепровод, соединивший Южный проспект и Леволинейную улицу. Он разгрузил улично-дорожную сеть и транспортную доступность Раменского округа.