Переход через железнодорожные пути построят в Одинцове до конца года

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В районе жилого комплекса «Рублевский» продолжается строительство пешеходного перехода через железнодорожные пути. Объект важен для местных жителей — он свяжет между собой несколько кварталов, в которых проживают более 14 тысяч человек.

Сейчас на площадке трудятся 30 специалистов. Строители уже перенесли коммуникации и забетонировали ригель, теперь ведут работы по укреплению металлоконструкций и выполнению монолитных конструкций.

Особое внимание уделяют безопасности пешеходов. Необходимость нового перехода обусловлена печальной статистикой: с 2019 по 2025 год на перегоне Немчиновка‑Баковка зафиксировано 10 смертельных случаев.

Новый переход обеспечит безопасный маршрут для всех жителей района. Он будет полностью остеклен, оснащен лифтами для маломобильных групп населения. Остекление выполнят из антивандальных материалов, а подходы к переходу благоустроят: установят тротуары, малые архитектурные формы, озеленят прилегающую территорию.

В конце лета строители приступят к следующему этапу — монтажу системы архитектурного освещения. Завершить строительство пешеходного перехода планируют до конца текущего года.