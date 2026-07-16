Переход через ж/д пути возле Банковской улицы в Одинцове достроят в 2027 году

В Одинцове продолжается строительство нового разноуровневого пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе улиц Банковской и Вокзальной. Процесс работ проверили специалисты Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Новый объект призван повысить безопасность жителей, которые ежедневно пересекают железную дорогу, и снизить риск возникновения несчастных случаев. После завершения строительства переходом смогут пользоваться более 14 тысяч жителей близлежащих территорий.

Длина сооружения составит 92 метра. Переход оборудуют всем необходимым для комфортного и безопасного передвижения. В проекте предусмотрены антивандальное остекление, системы освещения и архитектурная подсветка. Для маломобильных жителей и гостей установят лифты и пандусы.

По данным Главгосстройнадзора Московской области, в настоящее время готовность объекта составляет 12%. На площадке уже завершили основные земляные работы, сейчас продолжается устройство фундаментов опор и монтаж металлических конструкций пролетных частей перехода.

Окончание строительства нового пешеходного объекта запланировано на следующий год.