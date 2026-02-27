Переход через ж/д пути у станции Подлипки-Дачные в Королеве построят в 2027 году

В Королеве начался активный этап строительства надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути возле станции Подлипки-Дачные. Специалисты завершили подготовку территории и переустройство полутора километров кабельных линий.

Строители приступили к погружению шпунтового ограждения. В ближайшее время начнутся работы по устройству буронабивных свай для опор.

«Это долгожданный проект для более чем 100 тысяч жителей ближайших районов. Само сооружение будет состоять из пролетного строения, двух башен-сходов и дополнительного прямого схода на платформу станции Подлипки-Дачные. У выходов строители обустроят пешеходную зону», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Переход гармонично интегрируют в действующую транспортную инфраструктуру. Он соединит улицы Коминтерна и Грабина, обеспечив сообщение между Завокзальным, Юбилейным и Центральным районами.

Длина сооружения составит 83 метра, из которых 61 метр придется на пролет. Ширина лестничных сходов достигнет около девяти метров, что позволит пропускать до восьми тысяч человек в час.

Переход оснастят тремя лифтами для маломобильных пешеходов, антивандальным остеклением и системой освещения, включая архитектурную подсветку. Покрытие будет защищено от гололеда.

Ожидается, что объект повысит безопасность движения поездов на Ярославском направлении и улучшит доступ жителей к социальным учреждениям.

Завершить строительные работы, согласно госконтракту, планируется во втором квартале следующего года.