Переход через ж/д пути у станции Подлипки-Дачные в Королеве построят в 2027 году
В Королеве начался активный этап строительства надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути возле станции Подлипки-Дачные. Специалисты завершили подготовку территории и переустройство полутора километров кабельных линий.
Строители приступили к погружению шпунтового ограждения. В ближайшее время начнутся работы по устройству буронабивных свай для опор.
«Это долгожданный проект для более чем 100 тысяч жителей ближайших районов. Само сооружение будет состоять из пролетного строения, двух башен-сходов и дополнительного прямого схода на платформу станции Подлипки-Дачные. У выходов строители обустроят пешеходную зону», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.
Переход гармонично интегрируют в действующую транспортную инфраструктуру. Он соединит улицы Коминтерна и Грабина, обеспечив сообщение между Завокзальным, Юбилейным и Центральным районами.
Длина сооружения составит 83 метра, из которых 61 метр придется на пролет. Ширина лестничных сходов достигнет около девяти метров, что позволит пропускать до восьми тысяч человек в час.
Переход оснастят тремя лифтами для маломобильных пешеходов, антивандальным остеклением и системой освещения, включая архитектурную подсветку. Покрытие будет защищено от гололеда.
Ожидается, что объект повысит безопасность движения поездов на Ярославском направлении и улучшит доступ жителей к социальным учреждениям.
Завершить строительные работы, согласно госконтракту, планируется во втором квартале следующего года.