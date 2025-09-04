Переход через ж/д пути Савеловского направления в Лобне откроют к концу года

В Лобне продолжается строительство надземного пешеходного перехода через железную дорогу Савеловского направления. Сейчас рабочие начали разбирать временные опоры, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Одновременно продолжается устройство пешеходной части, внутренняя отделка пролета и окрашивание металлоконструкций.

«Пролетное строение уже установлено в проектное положение, поэтому необходимость во временных опорах отпала. Всего предусмотрен демонтаж трех опор, завершить эти работы планируется до конца сентября. Полностью завершить строительные работы и открыть переход для пешеходов планируется в 4 квартале 2025 года», — уточнили в ведомстве.

Новый переход соединит Полевую и Кольцевую улицы, обеспечит удобное и безопасное перемещение жителей между жилыми кварталами, а также даст доступ к социальным объектам. Он поможет безопасно переходить через железную дорогу и обеспечит бесперебойное движение поездов на МЦД-1 «Одинцово–Лобня».

Переход будет состоять из пролетной части и башен со сходами, адаптированными для маломобильных граждан.