Переход через ж/д пути Савеловского направления в Лобне достроят в 2025 году

Надземный пешеходный переход через железную дорогу Савеловского направления МЖД продолжают строить в Лобне. Он соединит Кольцевую и Полевую улицы. работы планируют завершить к концу года.

Строители уже завершили демонтаж временных опор и приступили к устройству кровли, рассказали в региональном Минтрансе. Общая готовность объекта превысила 60%.

«Сейчас активно ведутся работы на башнях-сходах: в башне со стороны улицы Полевой выполняется кирпичная кладка технического помещения и монтаж подмостей для последующего остекления. В башне со стороны улицы Кольцевой продолжается бетонирование разворотных площадок и лестничных сходов, а также устройство кровли», — рассказал глава министерства Марат Сибатулин.

Новый пешеходный переход обеспечит пешеходную связь жилых кварталов и создаст комфортный и безопасный путь через железную дорогу. Сооружение включит в себя пролетную часть и башни со сходами, адаптированными для инвалидов. Переход будет оснащен антивандальным остеклением, освещением и благоустроенной пешеходной зоной со стороны Полевой улицы.