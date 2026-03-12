Переход через ж/д пути построят возле ЖК «Рублевский» в Одинцове в этом году

В Одинцове возводят надземный пешеходный переход через железнодорожные пути в районе жилого комплекса «Рублевский». Объект готов на 15%.

Строители уже завершили весь комплекс геодезических работ и подготовку строительной площадки, перейдя к непосредственному возведению конструкции.

«Сейчас на опорах дорожники приступили к бетонированию ригелей. Закончить строительство планируется до конца этого года. Новый переход обеспечит локальную пешеходную связанность жилых кварталов в Одинцово, более 14 тысяч жителей близлежащих районов смогут комфортно и, что очень важно, безопасно переходить через железную дорогу», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Проект будущего перехода разработали с учетом всех требований регионального стандарта. Сооружение будет полностью остеклено и оснащено лифтами, что обеспечит его доступность для маломобильных жителей и гостей округа.

Для защиты от вандалов используют специальное ударопрочное стекло. Также проектом предусмотрены системы внутреннего освещения и архитектурной подсветки, а в прилегающей зоне обустроят удобные пешеходные подходы.

Помимо этого, в Одинцове возводят надземный пешеходный переход в районе пересечения улиц Баковской и Вокзальной. Сдать объект в эксплуатацию также планируют до конца года.