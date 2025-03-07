Переход через ж/д пути на улице Баковская построят в Одинцове в 2025 году

Новый пешеходный переход через железную дорогу в районе улиц Баковская и Вокзальная строят в Одинцово. Работы начнутся во второй половине 2024 года и завершатся в третьем квартале 2025 года. Проект делает «Институт Гипростроймост», а за строительством следит строительная компания «Мосты и тоннели».

После строительства переход обеспечит безопасность для жителей, так как в этом районе уже случились три трагедии на железной дороге в этом году из-за невнимательности. Представители «Российских железных дорог» и местные власти просят всех быть осторожными и следовать правилам безопасности.

Нужно переходить железнодорожные пути только в разрешенных местах. Также необходимо убедиться, что нет поездов с другой стороны, перед тем как переходить. Не переходите переезды, если шлагбаум закрыт или горит красный свет. Не используйте наушники и телефоны, когда переходите пути. Не ходите по путям, а если нужно, держитесь на расстоянии не менее 2,5 метра от рельсов.

Запрещается лезть под платформами и поездами, перелезать через сцепки между вагонами, подходить близко к краю платформы, играть рядом с поездами, оставлять детей без присмотра, прыгать с платформы на пути, проходить по переезду на красный свет, лазить на опоры и провода, находиться под воздействием алкоголя или наркотиков, повреждать железнодорожные объекты и оставлять вещи на путях.

Соблюдение этих правил поможет сохранить вашу жизнь и здоровье.