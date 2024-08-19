Переход через ж/д пути на Кольцевой улице в Лобне построят в 2025 году

Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела рабочую инспекцию строительства разноуровневого пешеходного перехода через железнодорожные пути. Новый мост, который соединит улицу Кольцевая с другими частями города, будет опираться на две одинаковые опоры.

Сейчас активные работы ведутся возле восточной опоры. В рамках подготовки территории провели вырубку деревьев, обустроили временную дорогу для заезда строительной техники, а также заменили грунт под башней.

Договор на поставку необходимых материалов для строительства башен уже заключен, и в ближайшее время на площадке установят буровую установку для продолжения работ.

Специалисты планируют завершить строительство пешеходного перехода в четвертом квартале 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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