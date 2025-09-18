Перегородку и лестницу начали делать в пристройке школы № 16 в Подольске

На улице Народной продолжается строительство пристройки на 580 мест, которая превратит школу № 16 в современный образовательный центр. В настоящее время на объекте ведутся работы по кладке парапетов, устройству перегородок, лестниц и укреплению конструкций.

Уже видны очертания не только нового здания, но и перехода, который соединит его с исторической частью школы. В 2026 году подольская школа № 16 сможет принять более тысячи учеников. Это вдвое больше, чем в текущем году.

Благодаря программе губернатора региона Андрея Воробьева «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» школьникам станут доступны оснащенные по последнему слову техники просторные и светлые кабинеты, комфортабельная библиотека, современная IT-зона, спортивный и актовый залы.

В Подольске появится еще одно место, где детям будет комфортно учиться, развиваться, находить друзей и открывать для себя мир знаний.