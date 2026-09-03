Переезд у Часцовской станции отремонтируют в Одинцовском округе

Ремонт начнется в 10:00 22 сентября и продлится до 20:00 24 сентября. Переезд расположен на автомобильной дороге А-100 «Можайское шоссе», рядом с железнодорожной платформой «Часцовская».

Полностью закрывать проезд не будут. Движение транспорта организуют в реверсивном режиме: автомобили смогут проезжать поочередно в каждом направлении. Из-за этого на участке возможны задержки и временное скопление машин, особенно в часы повышенной нагрузки.

Водителям рекомендуют заранее учитывать сроки ремонта при планировании поездок. Тем, кто регулярно пользуется этим переездом, стоит по возможности заложить дополнительное время на дорогу и следить за временными дорожными ограничениями.