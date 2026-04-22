Движение транспорта через переезд 58-го километра А-100 «Можайское шоссе» рядом с платформой «Часцовская» временно ограничат. Ремонтные работы запланированы на 22 апреля с 13:00 до 15:00.

На период ремонта движение транспортных средств через переезд будет осуществляться в реверсивном режиме: поток машин в обе стороны будут пропускать поочередно. Об этом информируют представители Московско-Смоленской дистанций пути Московской дирекции инфраструктуры, администрация Одинцовского городского округа и отдел Госавтоинспекции.

В ходе ремонта работники железной дороги проведут выправку железнодорожного пути. Это необходимая мера для устранения неровностей и просадок, которые могут повлиять на безопасность движения поездов. Подобные работы проводят для улучшения транспортной связи. Водителям автотранспорта следует учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов.