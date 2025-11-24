Переезд через трамвайные пути отремонтируют в Коломне

Трамвайный переезд на перекрестке улиц Красногвардейская и Льва Толстого временно закроют. С 24 по 28 ноября предприятие «Коломенский трамвай» запланировало провести здесь ремонт асфальтового покрытия.

На графике движения трамваев ситуация не отразится, а вот движение автотранспорта на время ремонта на этом участке дороги ограничат. Водителей просят учитывать это и выбирать пути объезда.

Стоит добавить, что в сентябре в Коломне рабочие муниципального транспортного предприятия завершили ремонт еще одного переезда через трамвайные пути — на перекрестке Окского проспекта и улицы Октябрьской революции. В планах у предприятия «Коломенский трамвай» — капитально отремонтировать переезд на пересечении проспекта Кирова и улицы Ленина, а также съезд с Октябрьской революции на улицу Спортивную. В последнем случае путейцы будут использовать резинобетонное полотно.