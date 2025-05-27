Передвижные ветпункты будут работать в 50 парках Подмосковья в июне

В Подмосковье можно зарегистрировать питомца, поставить ему чип и сделать прививки прямо в парках. С начала лета в регионе начнут работать мобильные ветеринарные пункты. В июне они будут доступны более чем в 50 локациях.

«Это удобный формат для владельцев — без посещения ветклиники можно проверить здоровье питомца, пройти вакцинацию и поставить животное на учет с внесением данных о хозяине. Для этого потребуется микрочип, который вводится подкожно в область холки. Каждый чип имеет уникальный код — он присваивается животному», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Акция будет проходить при поддержке Минсельхозпрода и Минблагоустройства Московской области. Так, 1 июня ветеринары будут принимать в парке «Бронницкий луг», «200-летия Егорьевска» и «Сестрорецкий».

В Минсельхозе напомнили, что регистрация животных в региональном Реестре бесплатна — как в мобильных пунктах, так и в государственных ветклиниках. Если у питомца еще нет чипа, его установка оплачивается отдельно.

Владельцам собак важно знать, что с марта регистрация в Реестре стала обязательной, и за ее отсутствие предусмотрена административная ответственность.