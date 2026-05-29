Передвижные ветпункты будут работать в 48 парках Подмосковья в июне

В июне в парках Московской области будут работать мобильные пункты Государственной ветеринарной службы. Специалисты будут принимать владельцев животных в 48 зонах отдыха, позволяя совместить обычную прогулку с питомцем с необходимыми ветеринарными процедурами.

Для посещения мобильного пункта достаточно иметь при себе ветеринарный паспорт животного и документы владельца. На месте можно будет провести вакцинацию, регистрацию и чипирование домашних животных. Часть выездных точек разместят рядом с площадками для выгула собак, чтобы сделать услуги еще доступнее для посетителей парков.

Владельцам животных бесплатно предложат вакцинацию против бешенства отечественным препаратом «Рабикан». Кроме того, в мобильных пунктах можно будет сделать комплексные прививки на платной основе.

Также специалисты помогут зарегистрировать питомца. Процедуру учета проводят бесплатно, оплатить необходимо только установку микрочипа в случае его отсутствия.

Регистрация собак в Подмосковье является обязательной. Поставить животное на учет необходимо в течение двух недель после достижения щенком трехмесячного возраста либо после покупки собаки. Это правило распространяется и на взрослых животных, которые ранее не были зарегистрированы.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона отметили, что наличие регистрации помогает быстрее найти владельца в случае потери питомца.

Мобильный формат позволяет жителям получать базовые ветеринарные услуги без посещения клиник. Выездные бригады продолжат работать на протяжении всего теплого сезона не только в парках, но и в СНТ, селах и отдаленных населенных пунктах региона.

Актуальный график работы и интерактивная карта размещения мобильных пунктов доступны на портале «Мой АПК».