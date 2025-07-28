Передвижные ветпункты будут работать в 48 парках Подмосковья в августе

Владельцы животных в Подмосковье имеют возможность зарегистрировать, чипировать и вакцинировать питомцев во время прогулки в парке. В августе мобильные ветеринарные пункты будут действовать в 48 зонах отдыха.

Акция, которая продолжается в течение всего теплого сезона, позволяет хозяевам сэкономить время и совместить приятное с полезным.

«В парках можно бесплатно вакцинировать питомца против бешенства отечественным препаратом „Рабикан“ и зарегистрировать в едином региональном реестре. Для этого животному необходим микрочип, который содержит уникальный код, именно с его помощью можно идентифицировать питомца и вернуть к хозяину в случае потери. Если микрочип отсутствует, его введение доступно в мобильных пунктах за дополнительную плату», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Для посещения ветеринара владельцам необходимо иметь при себе ветеринарный паспорт животного и документ, удостоверяющий личность.

Специалисты 4 августа будут работать с 10:00 до 13:00 в городском парке культуры и отдыха в Ивантеевке, а с 14:00 до 17:00 — возле главного входа в парк культуры и отдыха имени Н. Островского в Ступине.

Сотрудники мобильного пункта 5 августа с 13:00 до 16:00 примут посетителей в парке при дворце культуры «Мир» в Лыткарине.

Полный график работы ветеринарных бригад в августе доступен на сайте ведомства и на интерактивной карте.

Регистрация собак в Московской области обязательна — поставить на учет нужно как щенков в течение двух недель после достижения ими трехмесячного возраста, так и взрослых животных, если процедура не проводилась ранее.