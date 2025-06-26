Передвижные ветпункты будут работать в 42 парках Подмосковья в июле

В Подмосковье чипировать и вакцинировать питомца можно прямо во время прогулки в парке. В июле мобильные ветеринарные пункты будут работать в 42 зонах отдыха региона.

В передвижных клиниках можно сделать животным обязательные прививки, включая вакцинацию от бешенства, поставить питомца на учет в едином региональном реестре, а также установить идентификационный микрочип размером с рисовое зерно.

Устройство вводится под кожу в области холки и содержит уникальный номер. Эта процедура безопасна и практически безболезненна. Чип обязателен для всех собак в регионе — он должен быть установлен в течение двух недель после достижения щенком трехмесячного возраста. Он также позволяет быстро найти хозяина потерявшегося животного.

Полный список парков, где будут в июле работать ветеринарные пункты, и расписание доступны на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.