Передвижные пункты диспансеризации открыли по шести адресам в Воскресенске

В городском округе Воскресенск диспансеризацию горожане теперь смогут пройти в шаговой доступности. Шесть передвижных пунктов мобильной проверки здоровья открыли в населенных пунктах муниципалитета.

Жители отдаленных населенных пунктов Воскресенска в шаговой доступности от места жительства проверят здоровье и состояние легких. Воскресенская больница приглашает всех желающих пройти обследования в ноябре с 09:00 до 12:00.

Пункт диспансеризации в Барановской сельской врачебной амбулатории работает 1, 14 и 29 ноября по адресу: село Барановское, улица Центральная, дом № 133. Виноградовский офис примет пациентов 2 и 19 ноября в поселке Виноградово на улице 8 Марта, дом № 29д. Ратчинская сельская врачебная амбулатория ждет посетителей на проверку здоровья 15 ноября в селе Ратчино на улице Некрасова, дом № 10а. Пункт диспансеризации в поликлинике № 3 в Воскресенске работает 18 ноября по адресу: Комсомольская улица, дом № 9. Поликлиника № 8 в поселке Хорлово примет пациентов 22 ноября на Больничной площади, дом № 1. Пройти диспансеризацию также можно 25 ноября в Косяковской сельской врачебной амбулатории в селе Косяково на Юбилейной улице, дом № 1а.

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