Передвижные медкомплексы совершили почти 4 тысячи выездов в Подмосковье с января

Жители отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Подмосковья могут пройти первый этап диспансеризации рядом с домом. Это возможно благодаря выездам мобильных медицинских комплексов.

Все желающие могут получить консультацию специалиста, сделать рентген или пройти флюорографию, не выезжая в поликлинику.

«С начала года передвижные бригады совершили почти четыре тысячи выездов, а число получивших помощь в мобильных комплексах превысило 98 тысяч человек», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

График выездов разрабатывают с учетом потребностей населенных пунктов. Расписание доступно на сайтах медицинских организаций Подмосковья или на страницах в социальных сетях.

Чтобы пройти обследование, предварительная запись не нужна. Достаточно иметь при себе паспорт и полис ОМС.