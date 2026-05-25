Передвижные медкомплексы совершили почти 4 тысячи выездов в Подмосковье с января
Жители отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Подмосковья могут пройти первый этап диспансеризации рядом с домом. Это возможно благодаря выездам мобильных медицинских комплексов.
Все желающие могут получить консультацию специалиста, сделать рентген или пройти флюорографию, не выезжая в поликлинику.
«С начала года передвижные бригады совершили почти четыре тысячи выездов, а число получивших помощь в мобильных комплексах превысило 98 тысяч человек», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
График выездов разрабатывают с учетом потребностей населенных пунктов. Расписание доступно на сайтах медицинских организаций Подмосковья или на страницах в социальных сетях.
Чтобы пройти обследование, предварительная запись не нужна. Достаточно иметь при себе паспорт и полис ОМС.