Передвижные медкомплексы совершили почти 3 тысячи выездов в Подмосковье с января

Жители отдаленных территорий Подмосковья имеют доступ к проверке здоровья в мобильных комплексах. Специализированные автомобили с медицинским оборудованием регулярно посещают деревни и села.

Все желающие могут пройти первый этап диспансеризации, сделать флюорографию и маммографию, а также получить консультацию.

«Выезды мобильных комплексов проводятся на регулярной основе. Это позволяет сделать диагностику здоровья доступнее для жителей, которые проживают в отдаленных от медучреждений территориях. С начала года мобильные комплексы совершили 2,7 тысячи выездов, в результате диагностику прошли свыше 65 тысяч жителей региона», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Флюорографию сделали почти 30 тысяч человек, а маммографию провели почти 10 тысячам женщин.

Расписание работы мобильных комплексов доступно на сайтах медицинских организаций Подмосковья или в социальных сетях.

Предварительная запись для обследования не требуется. С собой нужно принести лишь полис ОМС и паспорт.