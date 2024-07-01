Передвижные лаборатории проверили воздух в Сергиевом Посаде по просьбе жителей

Лаборатории «Мособлэкомониторинга» проверили качество воздуха в поселке Пересвет и деревне Коврово под Сергиевым Посадом по просьбе жителей. Ранее они жаловались на неприятный запах ночью.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, отбор проб производили в селитебной зоне в ночное время. Состояние воздуха проанализировали по 31 загрязняющему веществу.

Исследования не выявили превышения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха.

«Нас часто просят проверить воздух не только жители, но и муниципальные образования, ведь у них нет специальных средств для отбора проб и лабораторий, где бы можно было произвести их анализ», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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