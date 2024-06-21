Передвижные лаборатории проверили воздух в 18 округах Подмосковья за неделю

Фото: ГКУ "Мособлэкомониторинг"

Мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинга» проверили воздух в 18 округах Подмосковья за неделю. Ни в одном населенном пункте превышений установленных нормативов не выявлено.

«Работа специалистов службы помогает оценить экологическую обстановку в конкретном районе, выявить источники загрязнения и принять меры для их устранения», — прокомментировал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Пробы воздуха оценивают по 31 показателю. По словам министра, только лабораторные исследования и данные со стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферы служат достоверным источником информации о ее загрязнениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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