Передвижные лаборатории проверили воздух в 16 округах Подмосковья за неделю

За неделю мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинга» совершили 19 выездов и проверили качество воздуха в 16 округах. Пробы взяли в Пушкино, Королеве, Балашихе, Егорьевске, Коломне и других городах.

Всего воздух проверили в 54 местах на 32 вещества. По данным экспертов, несмотря на неблагоприятные погодные условия, превышений допустимых норм загрязнения не зафиксировано.

В Минэкологии региона уточнили, что лишь в некоторых районах уровень оксида углерода доходил до 0,6 ПДК из-за заторов на дорогах при безветренной погоде.

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