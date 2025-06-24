Передвижные лаборатории проверили качество воздуха в Щелкове

Мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинга» выехали в Щелково, чтобы проверить качество воздуха в округе. Поводом для проверки стали обращения жителей, которые пожаловались на воздух рядом с промышленными предприятиями.
Замеры проводили на Солнечной и Заречной улицах. Специалисты проанализировали пробы воздуха на содержание 32 различных веществ. Погодные условия во время замеров были такими, что загрязнения могли задерживаться в воздухе, однако никаких превышений допустимых норм не обнаружили. Концентрация вредных веществ не превышала 0,2 от установленного предела.
Проверки воздуха продолжаются — на этой неделе лаборатории посетят еще 13 округов Подмосковья. Ранее экологи также подтвердили, что в Подольске не зафиксировано несанкционированных выбросов.
Компания «Мострансавто» пригласила женщин-водителей на работу в 12 филиалов
Благоустройство еще двух дворов началось в Воскресенске
Подросток украл из парка Йошкар-Олы фигурку кошки за 110 тысяч рублей
В России могут ужесточить наказание для не сообщивших военкомату о переезде
Ростовского наркоторговца осудили на 8,5 лет колонии
Донорская акция прошла в Воскресенске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте