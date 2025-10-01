Передвижные лаборатории проверили качество воздуха в Раменском и Домодедове

Передвижные лаборатории «Мособлэкомониторинга» проверили качество воздуха в Раменском и Домодедове. Жители этих округов пожаловались на возможные выбросы со складского комплекса в Домодедове и предприятия стройматериалов в Раменском.

Воздух исследовали в Северном микрорайоне в Домодедове и поселке Родники в Раменском. Специалисты проверили 32 вида загрязняющих веществ. По итогам исследований превышений норм не обнаружили: все вещества были ниже 0,2 ПДК.

Министр экологии Московской области Виталий Мосин отметил, что «Мособлэкомониторинг» все активнее выезжает в районы для контроля воздуха. В сентябре при плане 90 выездов провели 128, и все исследования выполнили качественно. Он подчеркнул, что система экомониторинга в Подмосковье становится более эффективной и оперативной.