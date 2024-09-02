Передвижные комплексы вакцинации от гриппа заработали в Подмосковье

В Подмосковье заработали мобильные комплексы вакцинации от гриппа. Сделать прививку можно во всех городских округах региона.

Как рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, эти комплексы выезжают в самые популярные у горожан места. Они работают у железнодорожных станций, торговых центров, автовокзалов.

«Это особенно удобно для тех, кто по разным причинам не может посетить поликлинику», — подчеркнул Сапанюк.

Он добавил, что сделать прививку от гриппа можно и на выходных в рамках акции «Проверь свое здоровье в парке».

В Минздраве Подмосковье уточнили, чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, нужно при себе иметь паспорт и полис ОМС.

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