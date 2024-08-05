Передвижные эколаборатории проверили воздух в 18 округах Подмосковья за неделю

Фото: ГКУ "Мособлэкомониторинг"

Мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинг» проверили качество воздуха в 18 округах за неделю. По итогам инспекций ни одного нарушения не выявили.

«Специалисты ГКУ „Мособлэкомониторинг“ ежедневно проводят выездные мероприятия по обращениям граждан и поручению ведомства, отбирают и анализируют пробы воздуха и воды», — сообщил глава Минэкологии Московской области Тихон Фирсов.

Он подчеркнул, что всего за июль мобильные лаборатории совершили 63 выезда. Исследования состояния атмосферного воздуха провели по 31 загрязняющему веществу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Предстоит операция». Брат избитого в Феодосии боксера рассказал о его состоянии

«Ремейк 2008 года». Россиян предупредили о последствиях падения курса биткоина

Детские смерти и полный хаос. Массовые протесты в Британии напомнили о давней проблеме

Кобзари Франкенштейна. Из чего украинские декоммунизаторы создают новых истуканов?

Агрессивное безумие. Как и почему наши дети прикончат нас

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте