Передвижные эколаборатории проверили воздух в 18 округах Подмосковья за неделю

Мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинг» проверили качество воздуха в 18 округах за неделю. По итогам инспекций ни одного нарушения не выявили.

«Специалисты ГКУ „Мособлэкомониторинг“ ежедневно проводят выездные мероприятия по обращениям граждан и поручению ведомства, отбирают и анализируют пробы воздуха и воды», — сообщил глава Минэкологии Московской области Тихон Фирсов.

Он подчеркнул, что всего за июль мобильные лаборатории совершили 63 выезда. Исследования состояния атмосферного воздуха провели по 31 загрязняющему веществу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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