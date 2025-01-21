Передвижную выставку о юных защитниках Родины открыли в школе № 2 в Озерах

Глава Коломны Александр Гречищев и депутат Московской областной думы Игорь Исаев побывали на открытии экспозиции. Передвижную выставку «Герои и подвиги. Юные защитники Родины» организовало Российское военно-историческое общество.

Ранее представленная в образовательных учреждениях Коломны экспозиция продолжает путешествие по школам округа. Она дает возможность ученикам и педагогам узнать об историях юных героев, совершивших подвиг в годы Великой Отечественной войны — Вити Коробкова, Володи Дубинина, Виталия Чижикова, Вани Гришанова, Эрика Лукьянова, Аркадия Каманина.

«Смелые, рано повзрослевшие, сильные своей верой в Победу — дети войны, достойные сыны и дочери полков, смотрят со старых фотографий на своих сверстников», — отметил Александр Гречищев.

Дети и подростки ковали Победу в годы Великой Отечественной войны наравне со взрослыми: освобождали страну от фашистов, участвовали в штурме Берлина, трудились на заводах и в колхозах, вступали в партизанское движение. Глава муниципалитета подчеркнул, что память об этих героических страницах истории нужно беречь и передавать следующим поколениям.