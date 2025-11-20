Передвижную выставку «Дети войны рисуют мир» откроют в Красногорске 24 ноября

В усадьбе Знаменское-Губайлово 24 ноября состоится открытие передвижной выставки «Дети войны рисуют мир». Экспозиция представит работы воспитанников Сватовской специальной (коррекционной) школы-интерната, которые отражают искренние мечты и надежды юных художников, живущих на новых территориях России.

Посетители выставки смогут заглянуть в душу детей через их картины, выполненные масляными красками на холсте. Работы демонстрируют чистое видение мира и искусства, объединяющего людей и вдохновляющего на добрые дела.

Выставка организована при поддержке Благотворительного фонда «Восход надежды» и ГБОУ ЛНР «Сватовская специальная (коррекционная) школа-интернат».

Мероприятие начнется в 15:00 по адресу: город Красногорск, Красная Горка, 30.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.