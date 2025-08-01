Передвижную установку для рентгена получила больница во Фрязине

Благодаря оснащению стационара имени Матвея Гольца передовым оборудованием, медики могут проводить сложные малоинвазивные операции, которые ранее были доступны лишь в крупных федеральных центрах. Во втором квартале 2025 года больница получила передвижную рентгеновскую установку «C-дуга» — аппарат, который уже стал незаменимым помощником хирургов, урологов и травматологов-ортопедов.

Эта установка — настоящий прорыв для малоинвазивной хирургии. С его помощью врачи получают четкое изображение в любой проекции и могут в режиме реального времени контролировать ход операции. Благодаря этому снижается риск осложнений, а пациенты быстрее восстанавливаются.

Свое название аппарат получил из-за необычной С-образной формы, позволяющей свободно позиционировать излучатель вокруг пациента. Преимуществами новой технологии являются высокое качество изображения, минимальная лучевая нагрузка, скорость и точность.

70% операций в стационаре теперь выполняются с использованием «C-дуги». Это значительно расширило возможности специалистов, особенно в травматологии и нейрохирургии, а жители Фрязина теперь могут получать современную медицинскую помощь, не выезжая за пределы города.