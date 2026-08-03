Передвижной здравпункт Подольской больницы посетит 15 сел и деревень в августе

В августе передвижной фельдшерско-акушерский пункт Подольской областной клинической больницы посетит 15 отдаленных населенных пунктов. График работы мобильного пункта опубликован в социальных сетях медицинского учреждения и в чате «Подольск.Здоровье» .

Машина оснащена тонометром, электрокардиографом, весами, ростомером, портативным биохимическим анализатором крови и гинекологическим креслом. Такое оборудование позволяет провести полноценный первичный осмотр и базовые диагностические процедуры прямо на месте.

Заведующая поликлиникой обособленного структурного подразделения № 7 Мехрибан Гусейнова отметила, что выездной формат особенно удобен для дачников и жителей удаленных территорий.

«Это очень удобно, чтобы населению, которое в летний период отдыхает на дачах, не ехать в поликлинику, а пройти диспансеризацию рядом с домом и вовремя принять меры, если есть какие-то проблемы со здоровьем. Берегите себя и своих близких», — рассказала она.

Кроме того, проверить здоровье можно в стационарных поликлиниках в Единые дни диспансеризации, на выездных обследованиях на предприятиях, а также в День открытых дверей в Центре амбулаторной онкологической помощи. Следить за анонсами профилактических акций можно в официальных аккаунтах больницы.