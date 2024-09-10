Передвижной ветеринарный пункт будет работать в Наро-Фоминске 15 сентября

Передвижной ветеринарный пункт откроется в парке Победы в Наро-Фоминске 15 сентября. Специалисты бесплатно поставят прививку против бешенства российской вакциной «Рабикан» кошкам и собакам, а также окажут услуги по прейскуранту.

Прием передвижного ветеринарного пункта пройдет 15 сентября в центре парка Победы с 12:00 до 18:00.

Ветеринары будут чипировать и регистрировать собак за наличные средства. Специалисты Госветслужбы напоминают, что устройство выполнено из безвредных материалов. Оно безопасно для животного и действует всю жизнь. Процедура не доставляет дискомфорта и гарантирует, что питомца найдут, если он потеряется или убежит. Регистрация является обязательной, если владелец отправляется за границу.

Ветеринары также поставят прививки от бешенства бесплатно, а остальные — по прейскуранту. Владельцу животного необходимо взять с собой личный паспорт и документы на питомца.

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