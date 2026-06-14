Передвижной медпункт начал работу в парке Степанова в Серпухове

Выходные в Серпухове теперь можно проводить с пользой для здоровья. В парке имени Олега Степанова начал работу ежегодный передвижной медицинский пункт.

Каждую субботу лета с 09:00 до 13:00 жители округа могут бесплатно и без предварительной записи проверить свое здоровье. Специалисты проводят электрокардиограмму, флюорографию, анализ крови, измеряют рост и вес. Для женщин при наличии показаний доступна маммография.

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Результаты обследований направляются в электронном виде в личный кабинет пациента.

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко отметил, что здоровье является самым ценным и невосполнимым ресурсом, и призвал жителей своевременно заботиться о себе. Передвижной пункт работает по субботам в течение всего летнего сезона.