Передвижной медицинский комплекс начал работать в Мытищах

Выездная диспансеризация прошла в деревне Протасово в Мытищах. Ее провели благодаря фельдшерско-акушерскому пункту на колесах.

Комплекс поступил в Мытищинскую больницу для выездных первичных диспансеризаций в селах и деревнях округа. Вместе с мобильным фельдшерско-акушерским пунктом приезжают врач и медсестра.

«В ходе профилактического осмотра обратившимся сделали электрокардиографию, проверили артериальное давление и другие показатели, они сдали анализы. Тех пациентов, которые нуждаются в дополнительном обследовании, мы пригласили в поликлинику», — рассказал фельдшер Владислав Коротков.

Следующая поездка мобильного комплекса будет в деревню Протасово 13 июня с 11:00 по 14:00. Для прохождения диспансеризации нужно взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования образца Московской области и СНИЛС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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